MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittag

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 221,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 222,40 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 221,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.538 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 27.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 48,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 240,80 EUR angegeben.

Am 14.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.180,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.513,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 26.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

