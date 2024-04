MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 212,40 EUR.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 212,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 211,10 EUR. Bei 213,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.191 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 15,40 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,83 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 249,44 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1.717,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.513,00 EUR umgesetzt.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,14 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

