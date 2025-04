MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 274,80 EUR nach.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 274,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 274,20 EUR. Bei 275,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 6.056 Aktien.

Bei einem Wert von 356,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 22,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 24,05 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 345,67 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,04 EUR je Aktie.

