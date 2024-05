MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 237,20 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 237,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 237,20 EUR aus. Mit einem Wert von 238,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 38.841 Stück.

Bei 241,50 EUR markierte der Titel am 22.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 1,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 33,31 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 251,67 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,10 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

