MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von MTU Aero Engines

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 236,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 236,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 235,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 238,20 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 60.282 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,33 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 251,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: MTU Aero Engines schüttet weniger Dividende aus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen