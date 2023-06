MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag nordwärts

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 226,40 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 226,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.473 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2023 auf bis zu 245,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,26 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,20 EUR am 29.09.2022. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 51,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.180,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.544,00 EUR ausgewiesen.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,77 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

SAFRAN-Aktie mit Verlusten: SAFRAN-Chef glaubt an lange andauernden Teilemangel

MTU-Aktien & Co. steigen: Zukunftschancen des Rüstungssektors im Blick

MTU-Aktie gewinnt: MTU startet weiteren Prüfstand in China

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines