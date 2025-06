MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 342,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 343,30 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 342,60 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.635 Stück gehandelt.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 361,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2024 Kursverluste bis auf 210,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,38 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 351,90 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 16,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

