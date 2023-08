MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 204,90 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 204,90 EUR abwärts. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 204,10 EUR. Bei 204,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 25.097 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 16,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 27,18 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.549,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.289,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

