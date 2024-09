MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Montagmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 276,30 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 276,30 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 269,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 272,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.345 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 13.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 279,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,30 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 42,74 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,52 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 281,60 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,73 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

