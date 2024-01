MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 202,90 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 202,90 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 202,80 EUR ein. Bei 202,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.367 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. 20,80 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 22,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,88 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.349,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Am 19.02.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,99 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

