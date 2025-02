MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 340,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 340,20 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 340,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 336,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.727 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 350,20 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 2,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 208,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 38,65 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie: MTU dürfte Prognose erfüllen - Fokus auf Nachfrage und neuem CEO

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Donnerstagmittag steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich mittags fester