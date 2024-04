MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittwochmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 211,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 211,90 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 210,30 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.913 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,67 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 25,34 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,83 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,44 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 29.02.2024. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.717,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,48 Prozent gesteigert.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

