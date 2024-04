MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 210,30 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 210,30 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 210,30 EUR ein. Bei 212,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 39.764 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 16,55 Prozent Luft nach oben. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 29.02.2024. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,23 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.513,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.717,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingebracht

Erste Schätzungen: MTU Aero Engines gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Minus