MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 212,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 212,20 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 211,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.613 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 22.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Mit einem Kursverlust von 25,45 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,44 EUR aus.

Am 29.02.2024 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 2,23 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.717,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.513,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,14 EUR fest.

