MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 224,80 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 224,80 EUR. Bei 225,30 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.627 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,03 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 33,63 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 253,90 EUR.

Am 26.04.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.544,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.180,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 26.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,91 EUR im Jahr 2023 aus.

