MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 359,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 359,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 363,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 358,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 39.892 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 10,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 30,55 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,84 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 400,00 EUR aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,06 EUR je Aktie aus.

