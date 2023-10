MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 169,40 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 169,40 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 169,75 EUR. Bei 168,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 2.081 Stück.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 30,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 6,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent auf 1.549,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.289,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

