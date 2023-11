MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 185,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 185,45 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 186,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 68.788 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 17,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 209,67 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.517,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.349,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,89 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie dennoch leichter: MTU kommt mit vollen Auftragsbüchern von Dubai Air Show nach Hause

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Plus