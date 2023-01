MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 229,10 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 230,00 EUR aus. Bei 227,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.209 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (230,00 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 0,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 149,20 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 53,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 229,75 EUR.

Am 27.10.2022 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.349,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.004,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 22.02.2024 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

