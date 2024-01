MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Mittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 212,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 212,60 EUR zu. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 213,20 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 207,50 EUR. Zuletzt wechselten 114.513 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 15,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2023). Abschläge von 25,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 217,88 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR gegenüber 2,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.517,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,99 EUR im Jahr 2023 aus.

