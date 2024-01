MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Donnerstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 209,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 209,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 209,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 207,50 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.454 Stück gehandelt.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 32,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,88 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 27.10.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.517,00 EUR gegenüber 1.349,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,99 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

