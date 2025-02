MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Dienstagnachmittag fester

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 347,30 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 347,30 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 347,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 345,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.655 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 350,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,84 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 66,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 351,70 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 13,83 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr abgeworfen