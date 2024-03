MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 225,20 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 225,20 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 225,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 15.492 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 22.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,59 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 3,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 238,22 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 29.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.717,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,15 EUR je Aktie belaufen.

