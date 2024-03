MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag behauptet

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 224,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:48 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 224,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 225,90 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 223,40 EUR nach. Bei 224,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.797 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 8,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (158,20 EUR). Mit einem Kursverlust von 29,56 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,59 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 3,20 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 238,22 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 29.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,48 Prozent auf 1.717,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,15 EUR je Aktie aus.

