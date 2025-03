MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 337,10 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 337,10 EUR. Bei 341,00 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 336,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.828 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 208,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 61,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 354,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

