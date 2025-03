MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 337,50 EUR nach oben.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 337,50 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 341,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 336,00 EUR. Zuletzt wechselten 73.406 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 5,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 208,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 354,20 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 05.05.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 13,84 EUR je Aktie belaufen.

