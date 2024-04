MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 211,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 211,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 210,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 212,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.846 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 13,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 33,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 249,44 EUR.

Am 29.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.717,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.513,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,14 EUR je Aktie aus.

