MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der MTU Aero Engines-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 212,10 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 212,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 212,70 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 211,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 212,70 EUR. Bisher wurden heute 1.542 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 22.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 15,56 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Mit Abgaben von 25,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,83 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 249,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines gewährte am 29.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.717,00 EUR gegenüber 1.513,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. MTU Aero Engines dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,14 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

