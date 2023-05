MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag gesucht

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 237,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 238,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 237,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.272 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,13 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 26.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,89 EUR, nach 1,74 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1.544,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.180,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Aktie: Was Analysten von MTU Aero Engines erwarten

MTU-Aktie verliert dennoch: MTU hat Gewinn in Q1 unter dem Strich mehr als verdoppelt

Ausblick: MTU Aero Engines zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines