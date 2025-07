MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von MTU Aero Engines

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 386,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 386,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 386,30 EUR. Bei 390,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.839 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (392,80 EUR) erklomm das Papier am 18.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.07.2024 bei 244,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,81 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 385,56 EUR aus.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 16,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

