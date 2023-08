MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Freitagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 200,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 200,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 199,80 EUR nach. Mit einem Wert von 202,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 49.109 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 18,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (149,20 EUR). Mit einem Kursverlust von 25,66 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 243,00 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.549,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR in den Büchern standen.

Am 27.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,81 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

