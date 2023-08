MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 201,40 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 201,40 EUR abwärts. Bei 200,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 202,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.107 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 243,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.549,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,81 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen MTU Aero Engines-Investment verdient

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines verdient

So schätzen die Analysten die Zukunft der MTU Aero Engines-Aktie ein