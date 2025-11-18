DAX23.290 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,27 +0,4%Gold4.040 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

18.11.25 12:04 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 352,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
352,20 EUR -4,00 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 352,00 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 347,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 352,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 41.626 Stück.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 399,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 29,09 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 402,64 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 25.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 17,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren eingebracht

MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für MTU Aero Engines-Aktie

Bildquellen: MTU Aero Engines

