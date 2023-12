MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 188,15 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 188,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 186,75 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 188,00 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.316 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Gewinne von 30,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,92 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 216,00 EUR.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines ein EPS von 2,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,45 Prozent auf 1.517,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

