MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Montagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 187,25 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 187,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 186,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 188,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.449 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,89 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 15,51 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 216,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.517,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

