MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 208,60 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 208,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 207,90 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 58.910 Stück.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,50 Prozent hinzugewinnen. Am 21.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 31,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 217,88 EUR.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.349,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Am 19.02.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Gewinne

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind