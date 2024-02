MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag in Rot

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 223,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 223,40 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 222,30 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 225,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.713 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 9,71 Prozent wieder erreichen. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 29,19 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,02 EUR, nach 3,20 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 229,56 EUR an.

Am 27.10.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR gegenüber 2,23 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.513,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

