MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 225,00 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 225,00 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,30 EUR nach. Bei 225,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4.384 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 42,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,67 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.513,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,84 EUR im Jahr 2023 aus.

