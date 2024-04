MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 211,10 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 211,10 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 211,00 EUR. Bei 212,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.166 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 22.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 33,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 249,44 EUR.

Am 29.02.2024 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 2,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1.717,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.513,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

