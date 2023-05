MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Minusbereich

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 229,60 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 229,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 96.405 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 6,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,20 EUR ab. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 53,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 249,20 EUR angegeben.

MTU Aero Engines gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.544,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.180,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,62 EUR fest.

