MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Mittag stärker

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 225,60 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 225,60 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 226,70 EUR. Bei 225,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.087 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 7,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 149,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit Abgaben von 33,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 253,90 EUR.

Am 26.04.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei 2,89 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1.544,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.180,00 EUR umgesetzt.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

