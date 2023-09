MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 166,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 166,55 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 165,50 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.052 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,16 Prozent. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,42 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 223,90 EUR.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 EUR gegenüber 2,14 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.549,00 EUR im Vergleich zu 1.289,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

DAX aktuell: DAX fällt nachmittags zurück

Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt mittags nach