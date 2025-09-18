MTU Aero Engines Aktie News: Anleger greifen bei MTU Aero Engines am Vormittag zu
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 362,00 EUR.
Um 09:06 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 362,00 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 363,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 362,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.748 MTU Aero Engines-Aktien.
Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 395,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 9,34 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,92 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 400,00 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.
In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|01.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
