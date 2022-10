MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag fester

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 174,00 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 174,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.345 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,10 EUR) erklomm das Papier am 28.02.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 21,30 Prozent zulegen. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 216,69 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.289,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 989,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,33 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

