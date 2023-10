MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 165,45 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 165,45 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 163,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 58.539 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 48,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Abschläge von 4,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 211,50 EUR.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.549,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,85 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

