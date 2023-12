MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines behauptet sich am Dienstagnachmittag

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 189,10 EUR an der Tafel.

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 189,10 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 189,40 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 187,00 EUR nach. Bei 188,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 26.766 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,61 Prozent hinzugewinnen. Am 21.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 19,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 216,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -10,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.349,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. MTU Aero Engines dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,90 EUR je Aktie.

