MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Montagmittag ein

Die Aktie verlor um 12:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 227,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,40 EUR ab. Mit einem Wert von 234,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.848 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 235,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,19 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 52,48 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 238,80 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.513,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.180,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: MTU Aero Engines