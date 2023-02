MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag schwächer

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 04:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 228,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 227,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 234,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 86.471 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 235,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 2,81 Prozent zulegen. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Abschläge von 53,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 238,80 EUR.

Am 14.02.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.513,00 EUR im Vergleich zu 1.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte MTU Aero Engines am 26.04.2023 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 22.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

