MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 223,00 EUR abwärts.

Um 11:41 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 223,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 222,40 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.479 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 29,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 3,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 229,56 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 27.10.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,23 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.517,00 EUR im Vergleich zu 1.513,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 29.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

