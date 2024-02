MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Minusbereich

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 223,80 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 223,80 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 223,80 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 224,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.454 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,52 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 29,31 Prozent sinken.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2022 mit 3,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 229,56 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,23 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.517,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,26 Prozent gesteigert.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,84 EUR je Aktie.

